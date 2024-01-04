В Севастополе летают дроны и раздаются взрывы 4 4.01.2024, 23:18

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Российские пропагандисты жалуются на одну из самых масштабных атак на Крым.

Во временно оккупированном Крыму в четверг, 4 января, третий раз за день объявили воздушную тревогу. Мониторинговые паблики пишут об атаке беспилотниками, в городах звучат взрывы.

Пропагандистский Telegram-канал «ЧП Севастополь» заявляет о большом количестве БПЛА над Крымом, которые запустили якобы из Одессы. В Севастополе звучали громкие взрывы.

«Стены и стекла ходят ходуном, очень громкие звуки, но сирены не слышно!» — пишут в соцсетях.

Пропагандисты паникуют, что Украина пытается пробить ПВО Крыма. Они называют повторяющиеся атаки одними из самых масштабных с начала полномасштабного российского вторжения и предполагают, что это может быть ответом Украины за массированные атаки РФ.

«Крымский ветер» пишет, что в Саках также звучат взрывы, местные жители сообщают о пролетах БПЛА и «работе ПВО».

Как сообщал Charter97.org, в Крыму ВСУ поразили командный пункт РФ.

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