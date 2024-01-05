В северной части Европы наблюдаются GPS-помехи 5.01.2024, 0:32

Исследователи склоняются к тому, что к этому причастны средства радиоэлектронной борьбы РФ.

С середины декабря 2023 года самолеты, пролетающие над Балтийским морем, наблюдали сбои навигационного оборудования, это может быть связано с Калининградской областью страны-агрессора России. Об этом в серии твитов в соцсети Х сообщил 3 января OSINT-исследователь из Швеции Маркус Йонссон.

«Кажется, я нашел местонахождение «балтийского глушителя». В Калининграде, Россия. С 15 декабря самолеты периодически страдали от навигационных ошибок над южной частью Балтийского моря. При построении предполагаемой максимальной дальности помех для каждой плохой позиции выделяется одна область: Калининград», – написал он.

Исследователь показал графическое изображение помех в период с 17 декабря по 2 января.

I think I found the location of the Baltic Jammer. In Kaliningrad, Russia.



Since Dec 15 aircrafts have suffered from navigation errors over south Baltic Sea, on and off.



By plotting an assumed max jamming-range for each bad position there is one area standing out: Kaliningrad. pic.twitter.com/EgT6mcoZU4 — Markus Jonsson (@auonsson) January 3, 2024

Йонссон сослался на государственную службу Швеции, которая назвала «крупнейшими за всю историю» помехи для системы глобального позиционирования (GPS) в регионе Балтии.

Йонсонн ретвитнул сообщения другого исследователя, предположив, что существует три вероятных источника помех – российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Looking at 6 hour periods of maximum intensity is showing very similar results as the whole period.



The aircrafts jammed on average have Kaliningrad in common spatially. pic.twitter.com/qyNbNpOcYG — Markus Jonsson (@auonsson) January 3, 2024

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