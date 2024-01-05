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В северной части Европы наблюдаются GPS-помехи

  • 5.01.2024, 0:32
В северной части Европы наблюдаются GPS-помехи

Исследователи склоняются к тому, что к этому причастны средства радиоэлектронной борьбы РФ.

С середины декабря 2023 года самолеты, пролетающие над Балтийским морем, наблюдали сбои навигационного оборудования, это может быть связано с Калининградской областью страны-агрессора России. Об этом в серии твитов в соцсети Х сообщил 3 января OSINT-исследователь из Швеции Маркус Йонссон.

«Кажется, я нашел местонахождение «балтийского глушителя». В Калининграде, Россия. С 15 декабря самолеты периодически страдали от навигационных ошибок над южной частью Балтийского моря. При построении предполагаемой максимальной дальности помех для каждой плохой позиции выделяется одна область: Калининград», – написал он.

Исследователь показал графическое изображение помех в период с 17 декабря по 2 января.

Йонссон сослался на государственную службу Швеции, которая назвала «крупнейшими за всю историю» помехи для системы глобального позиционирования (GPS) в регионе Балтии.

Йонсонн ретвитнул сообщения другого исследователя, предположив, что существует три вероятных источника помех – российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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