В северной части Европы наблюдаются GPS-помехи
- 5.01.2024, 0:32
Исследователи склоняются к тому, что к этому причастны средства радиоэлектронной борьбы РФ.
С середины декабря 2023 года самолеты, пролетающие над Балтийским морем, наблюдали сбои навигационного оборудования, это может быть связано с Калининградской областью страны-агрессора России. Об этом в серии твитов в соцсети Х сообщил 3 января OSINT-исследователь из Швеции Маркус Йонссон.
«Кажется, я нашел местонахождение «балтийского глушителя». В Калининграде, Россия. С 15 декабря самолеты периодически страдали от навигационных ошибок над южной частью Балтийского моря. При построении предполагаемой максимальной дальности помех для каждой плохой позиции выделяется одна область: Калининград», – написал он.
Исследователь показал графическое изображение помех в период с 17 декабря по 2 января.
I think I found the location of the Baltic Jammer. In Kaliningrad, Russia.— Markus Jonsson (@auonsson) January 3, 2024
Since Dec 15 aircrafts have suffered from navigation errors over south Baltic Sea, on and off.
By plotting an assumed max jamming-range for each bad position there is one area standing out: Kaliningrad. pic.twitter.com/EgT6mcoZU4
Йонссон сослался на государственную службу Швеции, которая назвала «крупнейшими за всю историю» помехи для системы глобального позиционирования (GPS) в регионе Балтии.
Йонсонн ретвитнул сообщения другого исследователя, предположив, что существует три вероятных источника помех – российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Looking at 6 hour periods of maximum intensity is showing very similar results as the whole period.— Markus Jonsson (@auonsson) January 3, 2024
The aircrafts jammed on average have Kaliningrad in common spatially. pic.twitter.com/qyNbNpOcYG