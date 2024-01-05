Появились первые официальные кадры Skoda Octavia 2024 5.01.2024, 1:14

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Опубликован первый официальный тизер Skoda Octavia 2024. Это модель С-класса, которая пройдет модернизацию и должна дебютировать в скором времени. Премьера состоится на автошоу в Женеве в феврале. Кадры из авто появились на Youtube-канале Skoda.

Новая Skoda Octavia под покрывалом и ее сложно разглядеть. У автомобиля новые фары с тоненькими ходовыми огнями. Логотип Skoda получил диодную подсветку.

Модель также получит увеличенную решетку радиатора. В салоне появится новый сенсорный экран мультимедийной системы.

В линейке останутся подзаряжаемые гибриды и заряженный вариант RS.

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