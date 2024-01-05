Россия подтвердила ликвидацию 23 своих военных во время удара по командному пункту в Крыму 5.01.2024, 10:41

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Среди них есть высокопоставленные офицеры и спецназ.

Операция (ВВС Украины 4 января в оккупированном Крыму) была очень успешной.

У ВС РФ в результате прилетов десятки погибших солдат.

Такой информацией поделился российский Z-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в Генштабе и Минобороны РФ, передает Диалог.UA.

Он уверяет, что вчера ВСУ ударили по военным целям в Крыму 10 ракетами, из которых 3 перехватить не удалось.

«Попали в цель. Пострадали военные объекты в Сакском районе и недалеко от Севастополя… На двух объектах погибли 23 военных», - написал российский ресурс.

По его данным, среди «200-х» оказались 5 высокопоставленных офицеров ВС РФ и как минимум 9 спецназовцев.

Z-канал пожаловался, что противовоздушная система РФ в оккупированном Крыму ослаблена, в связи с чем ожидаются в ближайшее время новые успешные удары ВСУ.

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