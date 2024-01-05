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Эксперты назвали 10 лучших Android-смартфонов

  • 5.01.2024, 10:42
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Эксперты назвали 10 лучших Android-смартфонов

Ими пользователи довольны больше всего.

Популярный бенчмарк AnTuTu представил свежий рейтинг смартфонов, которые лучше всего удовлетворяли нужды владельцев под конец 2023-го. В отличие от традиционного рейтинга производительности, эти девайсы отбирались на основе рецензий реальных пользователей.

Лидером среди пользователей стал малоизвестный на глобальном рынке iQOO 12 Pro. Эта модель радует 95,73% своих владельцев. Она получила самое актуальное «железо», одну из лучших камер на рынке и сверхбыструю зарядку.

Второе место в пользовательском рейтинге занял Samsung Galaxy S23 Ultra, которым люди довольны на 95,68%. Эту модель выпустили еще в начале года, и она по-прежнему остается в фаворите благодаря топовым характеристикам. Ему чуть-чуть уступает Xiaomi MIX Fold 3, новый складной смартфон компании.

Другие смартфоны, попавшие в рейтинг: iQOO Neo 9, Meizu 20 Pro, iQOO 12, Galaxy S23, vivo X90 Pro+, Honor X40 GT и Vivo X100.

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