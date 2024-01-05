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Американский генерал Ходжес назвал два направления, на которых сосредоточатся ВСУ

  • 5.01.2024, 11:24
Американский генерал Ходжес назвал два направления, на которых сосредоточатся ВСУ

Украина остро нуждается в дальнобойных ракета.

Зимой 2024 года Вооруженные силы Украины сосредоточат свое внимание на двух направлениях — на логистике врага и на ударах по базам в оккупированном Крыму. О этом заявил экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, Украина будет нуждаться в дальнобойных ракетах ATACMS и Taurus, чтобы добраться до логистических путей ВС РФ на оккупированных территориях.

Ходжес считает, что «есть все шансы» получить дальнобойное вооружение и оттеснить врага, например, из Крыма. Кроме того, ATACMS и Taurus дадут возможность нивелировать преимущество в численности российской армии.

По словам генерала, в январе и феврале Силы обороны будут осуществлять усиленную подготовку к новым аспектам войны в новом году и противодействовать воздушным угрозам со стороны страны-агрессора РФ.

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