Стали известны фамилии высокопоставленных командиров из штаба группировки «Днепр» 3 5.01.2024, 11:38

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Они причастны к пыткам военнопленных.

Расследователям Evocation удалось установить имена российских офицеров, ныне воюющих на левобережье Херсонщины и причастных к военным преступлениям.

Установить личности российских захватчиков удалось благодаря документам из штаба оккупационных войск «Днепр». Их получили хакеры-активисты «Кибер Сопротивления».

Преступники из штаба «Днепр»

В расследовании говорится о военных 2 батальона 28 полка, который воюет на левом берегу Днепра в Херсонской области. Проще этих оккупантов называют штабом «Днепр». Они прибегают к созданию различных ИПСО, деморализации противника, чтобы он сдавался в плен и т.д. Однако совершают они и другие преступления.

Роман Усошин – командир штаба «Днепр». Он родился в семье военного и получил образование по специальности «организация и технологии защиты информации». После 2014 года Усошин начал снова служить в вооруженных силах России, а после полномасштабного вторжения России присоединился к так называемой «сво». Известно, что на октябрь 2023 года оккупант командовал оперативной группой «информационного противоборства» - в частности он организовывал съемки постановочных сюжетов на временно оккупированной территории Херсонской области.

Кроме того, Усошин также причастен к пыткам украинских военнопленных и мирных граждан с целью извлечь от них «нужную информацию», а также заставить участвовать в пропагандистских сюжетах. Кроме того, он также администратор ряда российских пропагандистских телеграм-каналов.

Юрий Калинин – старший офицер, член штаба «Днепр». Он получил образование в Военном университете России, после чего принимал участие в парадах на Красной площади, а в 2021 году его отправили в оккупированный Крым. Он принимает участие в полномасштабной войне от 24 февраля 2022 года. Он был в бригаде, которая захватывала Херсон и планировала идти в Николаев. Однако после разгрома оккупант вернулся на левобережье Днепра. Он, как и Усошин, причастен к созданию пропагандистских видео и пыткам украинцев.

Дмитрий Чусовитин – офицер «Днепра». Он получил образование военного, и всю свою жизнь посвятил только этой сфере. Как и его «коллеги», Чусовитин причастен к пыткам украинских военнопленных и мирных жителей на временно оккупированной Херсонщине.

Андрей Гурин и Никита Дорогов – офицеры того же штаба «Днепр». Все вместе эти военные преступники создали огромную сеть пропагандистских ресурсов, занимающуюся прославлением оккупантов из 18 общевойсковой армии России.

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