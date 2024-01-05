Белорусские банки вводят изменение при денежных переводах 2 5.01.2024, 12:39

1,218

У клиентов появятся новые возможности.

Многие банки вводят новшества при денежных переводах — подключаются к системе мгновенных платежей. Она позволяет отправлять средства круглосуточно без выходных дней в режиме реального времени, пишет «Зеркало».

Напомним, с апреля 2023 года белорусские банки стали подключаться к СМП, которая среди прочего позволяет совершать переводы денег от плательщика получателю круглосуточно без выходных дней со скорость, максимально приближенной к режиму реального времени. Платежи должны производиться в считаные минуты, поэтому сервис называется системой мгновенных платежей. Из других плюсов — ускорение оборачиваемости денежных средств в экономике, а также снижение транзакционных издержек по сравнению с другими платежными системами, поясняли ранее в Нацбанке.

Планировалось, что для физлиц этот сервис станет доступен с 1 апреля этого года. Однако Нацбанк принял решение перенести запуск на начало 2024-го. Но отдельные банки могут подключаться к этой системе, чем и воспользовались некоторые финучреждения.

Некоторые банки успели подключиться к СМП в 2023 году, другие же делают это в январе 2024-го.

О подключении к СМП в январе объявили среди прочего «Белинвестбанк», «Белагропромбанк». Ранее возможность переводить белорусские рубли через систему мгновенных платежей появилась в том числе у «БНБ-Банка» (3 января этого года), «СберБанка» (с 3 января), «МТБанка» (с 29 декабря 2023-го), «Паритетбанка» (с 15 декабря).

В 2023 году к МПС также подключились «Белгазпромбанк», «Беларусбанк».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».