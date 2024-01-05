The Telegraph: Россия готовит новое наступление на Харьков, даты известны 8 5.01.2024, 13:31

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Накануне оккупанты нанесли удары по городу.

Украина готовится к возобновлению российского наступления вблизи Харькова, поскольку РФ усиливает бомбардировки региона. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник в Вооруженных силах Украины.

Издание напоминает, что накануне оккупанты нанесли удары по городу и 15 окружающим населенным пунктам с применением ракет, артиллерии и минометов. Цели включали как гражданские здания, так и военные позиции, что рассматривается как подготовка к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели.

«Местные подразделения военной разведки считают, что российские войска могут планировать усиление воздушных атак в эти выходные, чтобы совпасть с Рождеством в РФ, которое отмечается 7 января. ... Сухопутное наступление может начаться вскоре после этого, возможная дата его начала – 15 января», - говорится в статье.

Как известно, и российские, и украинские войска борются за лучшие позиции вдоль линии фронта, которая охватывает Купянск, Сватово и Кременную, неподалеку от границы Харьковской области. Москва сосредоточила свои ресурсы в этом районе, пытаясь наступать на контролируемые Украиной Кременную и Лиман.

«Между тем Москва все чаще нацеливается на центр Харькова, город, который ей не удалось оккупировать в начале своего вторжения в феврале 2022 года. Второй по величине город Украины подвергается почти ежедневным ракетным атакам, среди целей которых есть жилые дома и пятизвездочный отель, которые посещают журналисты и гуманитарные работники», - пишет издание.

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