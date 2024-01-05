Россия будет наступать на Харьков 15 января: в ГУР прояснили ситуацию

Россия будет наступать на Харьков 15 января: в ГУР прояснили ситуацию3
- 5.01.2024, 15:48
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Украинская разведка поделилась своими данными.
Украинская разведка зафиксировала определенное накопление оккупантами агрессора России сил и средств на Купянском направлении.
Однако нельзя точно сказать, что наступление может произойти конкретно 15 января.
Россияне уже пытались проводить операции в данном районе, но безуспешно.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.
В эфире всеукраинского телемарафона «UA Разом» он прокомментировал публикацию британского The Telegraph, в которой было сказано, что россияне готовят наступление в Купянском районе.
Представитель ГУР не исключил попыток захватчиков активизировать наступательные действия.
«ГУР фиксирует определенное накопление сил и средств врага на Купянском направлении. Это потенциально может свидетельствовать о том, что оккупанты намерены активизировать наступательные действия именно на этом участке фронта. В то же время мы не можем говорить, что россияне готовят это наступление именно на 15 января», - сказал Черняк.
При этом Андрей Черняк также акцентировал внимание на том, что россияне уже пытались провести под Купянском операции тактического и стратегического значения, однако не достигли успеха.
Реакция Харьковской ОВА
Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в ходе своего брифинга сказал, что скопления оккупантов на разных участках фронта в регионе не установлено.
«Скопления (войск) мы пока не наблюдаем, не фиксируем. Все линии границы - ситуация у нас не изменилась, но мы мониторим все в режиме онлайн, наши военные принимают все необходимые меры, чтобы быть готовым к любым развитиям событий», - объяснил ситуацию чиновник.
Впрочем, по его словам, ситуация может очень быстро меняться.
«Объективных причин говорить, что враг в ближайшее время будет совершать определенные штурмовые действия по этому направлению (на Севере) нет. Однако эта ситуация может измениться ежеминутно», - добавил глава ОВА.
Однако Олег Синегубов также подчеркнул, что россияне не отказались от «планов» по оккупации территорий Харьковской области – в такой ситуации следует быть готовыми к новым атакам и возможным ударам по критической и энергетической инфраструктуре.