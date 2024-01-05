Россия будет наступать на Харьков 15 января: в ГУР прояснили ситуацию 3 5.01.2024, 15:48

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Украинская разведка поделилась своими данными.

Украинская разведка зафиксировала определенное накопление оккупантами агрессора России сил и средств на Купянском направлении.

Однако нельзя точно сказать, что наступление может произойти конкретно 15 января.

Россияне уже пытались проводить операции в данном районе, но безуспешно.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

В эфире всеукраинского телемарафона «UA Разом» он прокомментировал публикацию британского The Telegraph, в которой было сказано, что россияне готовят наступление в Купянском районе.

Представитель ГУР не исключил попыток захватчиков активизировать наступательные действия.

«ГУР фиксирует определенное накопление сил и средств врага на Купянском направлении. Это потенциально может свидетельствовать о том, что оккупанты намерены активизировать наступательные действия именно на этом участке фронта. В то же время мы не можем говорить, что россияне готовят это наступление именно на 15 января», - сказал Черняк.

При этом Андрей Черняк также акцентировал внимание на том, что россияне уже пытались провести под Купянском операции тактического и стратегического значения, однако не достигли успеха.

Реакция Харьковской ОВА

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в ходе своего брифинга сказал, что скопления оккупантов на разных участках фронта в регионе не установлено.

«Скопления (войск) мы пока не наблюдаем, не фиксируем. Все линии границы - ситуация у нас не изменилась, но мы мониторим все в режиме онлайн, наши военные принимают все необходимые меры, чтобы быть готовым к любым развитиям событий», - объяснил ситуацию чиновник.

Впрочем, по его словам, ситуация может очень быстро меняться.

«Объективных причин говорить, что враг в ближайшее время будет совершать определенные штурмовые действия по этому направлению (на Севере) нет. Однако эта ситуация может измениться ежеминутно», - добавил глава ОВА.

Однако Олег Синегубов также подчеркнул, что россияне не отказались от «планов» по оккупации территорий Харьковской области – в такой ситуации следует быть готовыми к новым атакам и возможным ударам по критической и энергетической инфраструктуре.

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