Две российские САУ «Нона-С» стояли впритык – ВСУ навели HIMARS 5.01.2024, 20:05

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Видеофакт.

Бойцы Сил специальных операций навели ракетную систему M142 HIMARS на две российские самоходные артиллерийские установки «Нона-С» на Запорожском направлении. Видео опубликовали ССО.

САУ оккупантов обнаружили во время разведывательных действий на направлении.

Назначение «Нона-С» – непосредственная огневая поддержка подразделений воздушно-десантных войск на поле боя, а основное оружие – миномет-пушка калибра 120 мм. Заявленная дальность стрельбы САУ составляет 1,7 км для снарядов и 400 м для мин.

«Операторы ССО навели на вражеские цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. Благодаря четкой корректировке огневыми поражениями уничтожены обе САУ», – заключает ведомство.

На видео две «Ноны-С» стоят рядом. Позже по ним происходит попадание – прозвучал взрыв.

Затем видно, как обе САУ горят и из них идет дым.

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