Спецназ ГУР ранил «знаковое лицо» в Белгородской области РФ 6.01.2024, 8:37

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Буданов раскрыл детали успешного рейда.

Во время операции украинских разведчиков на территории Белгородской области удалось нанести врагу потери. Один из тяжело раненых был важной фигурой в РФ. Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

«Не раскрывая подробностей могу сказать, что один из очень тяжело раненых был достаточно знаковым лицом. Сразу же (россияне, - ред.) вызвали вертолет для его эвакуации прямо на месте», - рассказал Буданов.

Руководитель ГУР не разглашал конкретных деталей операции. Однако он подчеркнул, что это была обычная операция для их военного подразделения. Он также отметил, что в условиях открытой войны, которую Россия ведет против Украины, не стоит удивляться подобным военным действиям.

«Опять же возвращаюсь к тому, что я сказал - у нас открытая война, и нечему удивляться. Тот, кто несет войну другим, рано или поздно получает ее у себя. Что, в конце концов, и происходит», - подытожил он.

Напомним, украинские военные провели рейд в Белгородской области против войск РФ. Они заминировали дорогу и атаковали взводный опорный пункт русских.

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