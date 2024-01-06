Кадыров сдал назад после атаки на него Z-пропагандистов 6.01.2024, 8:58

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Глава Чечени начал нелепо оправдываться.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после разгоревшегося скандала прокомментировал свое предложение освободить украинских пленных в обмен на снятие санкций с его семьи и лошадей, сообщает ВВС.

Ранее российские информагентства сообщили, что время визита в республику комментатора прокремлевских СМИ американца Скотта Риттера Кадыров передал ему список украинских военнопленных, находящихся в Чечне.

«У нас есть пленные, которых мы забирали в Донецкой, Луганской [областях]. Передаю нашему гостю [список военнопленных]. Если они снимут санкции с моей мамы, моих дочерей, ни в чем не повинных людей, лошадей, кроме меня, […] то мы этих людей отдадим», — цитировал Кадырова ТАСС.

В публикации Кадырова о встрече с Риттером об этом ничего не говорилось.

Заявление главы Чечни возмутило Z-блогеров и «военкоров». Например, журналист прокремлевской «Комсомольской правды» Александр Коц написал, что глава Чечни «затеял сомнительный торг», а канал «Военкор Котенок» назвал слова Кадырова «жонглированием живым товаром».

После этого Кадыров опубликовал второй пост по итогам встречи с Риттером, где назвал свое предложение «толстым троллингом» и добавил, что санкции никак не мешают жить его родственникам.

«Я заведомо знаю, что для руководства США жизнь простых украинцев ничего не значит. Их интересуют только собственные интересы, поэтому сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков. [...] Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут», — говорится в публикации.

Санкции против Кадыров и его семьи были введены в сентябре 2022 года, а в августе прошлого года США ввели санкции против его матери, Аймани Кадыровой, и фонда имени Ахмата Кадырова, который она возглавляет. Кадыров требовал от США снять санкции с его матери, настаивая, что она занимается «благотворительной деятельностью», и грозил ответить Америке, если этого не будет сделано.

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