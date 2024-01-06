Мигранты атаковали польских военных с территории Беларуси 6.01.2024, 11:05

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Инцидент произошел в районе пограничного поста в Дубиче-Церкевне

Группа мигрантов атаковала сотрудников Пограничной охраны Польши из-за забора на границе с Беларусью, сообщило ведомство.

Отмечается, что пятеро иностранцев, «находясь у заграждения на белорусской стороне границы, набросились на польский патруль с камнями и ветками».

Инцидент произошел в районе пограничного поста в Дубиче-Церкевне (Подляское воеводство), в результате нападения никто не пострадал, говорится в сообщении.

Погранохрана Польши опубликовала видео, на котором показаны мигранты, передвигающиеся вдоль границы на белорусской территории.

«Мы продолжаем наблюдать за мигрантами, ищущими возможность нелегально пересечь границу. Группы иностранцев, передвигающиеся вдоль технического барьера, находятся под постоянным наблюдением польских служб», — подчеркивается в заявлении польского пограничного ведомства.

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