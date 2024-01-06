Стало известно, какими будут iPhone 16 Pro и 16 Pro Max 1 6.01.2024, 19:05

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Появится совершенно новая кнопка на корпусе.

Этой осенью Apple покажет iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Авторы MacRumors получили в свое распоряжение первые рендеры будущих смартфонов и примерно знают, чем новенькие айфоны будут цеплять потребителя, сообщает unian.net.

В целом, Apple сохранит общий дизайн, впервые представленный в iPhone 11 Pro, поэтому серьезных изменений во внешнем виде айфонов ждать не стоит. Но парочка нововведений, ради которых многие захотят обновиться, все же будет.

Источник: MacRumors

Источник: MacRumors

Например, впервые за много лет смартфоны Apple увеличатся в размерах. Грядущие «прошки» обзаведутся 6,3- и 6,9-дюймовыми дисплеями соответственно: таким образом, 16 Pro Max будет больше напоминать мини-планшет. Размеры базовых моделей останутся неизменными.

Предполагается, что увеличенный корпус позволит разместить перископ в корпусе 16 Pro. Именно из-за размера 15 Pro Apple сделала это новшество камеры эксклюзивом 15 Pro Max. Также новые размеры позволят установить более крупные и долговечные батареи.

Очевидно, что кнопка "Действие"– главная фишка 15 Pro – останется.

А чуть ниже должна появиться еще одна кнопка, причем у всех моделей. По слухам, она будет отвечать за запуск камеры и съемку видеороликов.

Основные нововведения линейки iPhone 16 уже тоже известны. Среди них – искусственный интеллект и супермощные чипсеты, а iOS 18 принесет самое большое за последние годы обновление. Также, по слухам, Apple переделает систему охлаждения в новых Айфонах, из-за чего они не будут перегреваться даже при пиковых нагрузках, в отличие от iPhone 15.

А меж тем Apple готовится к весенней презентации, на которой должны представить новые ноутбуки и планшеты. По слухам, iPad Pro получат самый масштабный апгрейд за последние 5 лет.

Источник: MacRumors

Источник: MacRumors

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