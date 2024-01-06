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Глава Николаевской ОВА показал уничтоженный дрон РФ из «секретных лабораторий Бурятии»

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  • 6.01.2024, 19:48
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Глава Николаевской ОВА показал уничтоженный дрон РФ из «секретных лабораторий Бурятии»

Его сбили вчера.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким показал дрон РФ из «секретных лабораторий Бурятии».

ВСУ сбили дрон вчера в небе над областью. Обломки БПЛА Ким показал в соответствующем ролике.

«В секретных лабораториях Бурятии был создан не имеющий аналогов в мире беспилотный летательный аппарат, который поражает просто своим дизайном, технологическими решениями», - с сарказмом прокомментировал чиновник.

Он обратил внимание на очень «дорогие» запчасти дрона, которые разбила армия Украины.

«Боюсь представить, сколько тысяч долларов это стоило. Просто фантастика», - резюмировал он.

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