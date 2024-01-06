Глава Николаевской ОВА показал уничтоженный дрон РФ из «секретных лабораторий Бурятии» 4 6.01.2024, 19:48

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Его сбили вчера.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким показал дрон РФ из «секретных лабораторий Бурятии».

ВСУ сбили дрон вчера в небе над областью. Обломки БПЛА Ким показал в соответствующем ролике.

«В секретных лабораториях Бурятии был создан не имеющий аналогов в мире беспилотный летательный аппарат, который поражает просто своим дизайном, технологическими решениями», - с сарказмом прокомментировал чиновник.

Он обратил внимание на очень «дорогие» запчасти дрона, которые разбила армия Украины.

«Боюсь представить, сколько тысяч долларов это стоило. Просто фантастика», - резюмировал он.

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