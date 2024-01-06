Глава Николаевской ОВА показал уничтоженный дрон РФ из «секретных лабораторий Бурятии»4
- 6.01.2024, 19:48
- 2,984
Его сбили вчера.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким показал дрон РФ из «секретных лабораторий Бурятии».
ВСУ сбили дрон вчера в небе над областью. Обломки БПЛА Ким показал в соответствующем ролике.
«В секретных лабораториях Бурятии был создан не имеющий аналогов в мире беспилотный летательный аппарат, который поражает просто своим дизайном, технологическими решениями», - с сарказмом прокомментировал чиновник.
Он обратил внимание на очень «дорогие» запчасти дрона, которые разбила армия Украины.
«Боюсь представить, сколько тысяч долларов это стоило. Просто фантастика», - резюмировал он.