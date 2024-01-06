Украинские разведчики провели операцию в Белгородской области 6.01.2024, 22:38

В результате уничтожены два российских «Панциря».

Украинская разведка провела операцию в Белгородской области РФ в эту субботу, 6 января. Главное управление разведки Минобороны Украины поделилось кадрами с места событий.

Эта операция проходила при поддержке платформы United24. Сложная миссия была направлена на ослабление страны-агрессора.

- Операторы украинской военной разведки ударили по позициям российской ПВО на территории Белгородской области. В результате огневого поражения 2 российских зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» выведены из строя, – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что стоимость одного такого российского ЗРПК составляет примерно 10 – 15 миллионов долларов.

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