Пластиковый стаканчик и пачка долларов: Израиль показал трофейное фото главаря ХАМАС 7.01.2024, 9:35

9,888

Кадры подтвердили данные израильской разведки.

Армия обороны Израиля уничтожила «военную структуру» палестинской террористической группировки ХАМАС на севере сектора Газа. Об этом заявил в субботу, 6 января, представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари, сообщило издание The Times of Israel.

«Мы завершили демонтаж военной структуры ХАМАС в северной части сектора, и мы продолжим углублять достижения, укреплять барьер и оборону на границе», — рассказал Хагари.

Хагари сказал, что ЦАХАЛ в настоящее время сосредоточен на ликвидации ХАМАС в центральной и южной частях Газы.

«Мы будем делать это другим методом, тщательно, опираясь на уроки, которые мы вынесли из боевых действий, которые велись до этого времени», — отметил спикер.

По его словам, многие террористы остаются в лагерях беженцев в центральной части Газы, а Хан-Юнис на юге — это «подземный город с разветвленными туннелями».

«Это займет время, боевые действия будут продолжаться в течение всего 2024 года. Мы работаем по плану, чтобы достичь целей войны: ликвидировать ХАМАС в центре и на юге, и продолжать все усилия, разведывательное, оперативное и военное давление, чтобы вернуть заложников», — добавил адмирал.

Также Хагари показал фотографию Мохаммеда Дейфа, командира военного крыла ХАМАС — это фото было среди около 70 миллионов цифровых файлов, найденных ЦАХАЛ в Газе.

На фото видно, что Дейф держит в одной руке пластиковый стаканчик, а в другой — долларовые купюры, что, пишет The Times of Israel, подтверждает недавно обнародованные данные разведки, которые опровергают давнее мнение о том, что он является «почти парализованным ампутантом».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».