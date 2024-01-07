Под Москвой взорвали гранату в кальянной 2 7.01.2024, 12:13

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Есть пострадавшие.

В России снова случилось ЧП. В Домодедово Московской области в кальянной произошел взрыв: российские СМИ сообщают о подрыве гранат в помещении заведения.

Вследствие взрыва есть пострадавшие. Их с травмами госпитализировали.

По версии ТАСС, вследствие взрыва в кальянной пострадали три человека. Российский паблик 112 утверждает, что пострадавших четыре. Оба так называемых СМИ сходятся на том, что всех пострадавших с различными травмами доставили в больницу.

Взрыв в кальянной на улице Гагарина прозвучал около 6 часов утра по московскому времени.

Пропагандисты РФ также не могут прийти к единому мнению по поводу того, что именно послужило причиной ЧП. Пока одни пишут о «взрыве гранаты», другие утверждают, что гранат было три и они были светошумовыми.

Большинство СМИ о причинах взрыва не пишут ничего. Но один из популярных российских пабликов отмечает, что «прохожий поругался с посетителями на улице, зашел в лаундж-бар, после чего произошел взрыв».

На месте работают экстренные службы.

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