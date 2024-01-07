Россияне в Курске устроили массовую драку за бесплатные конфеты 22 7.01.2024, 16:52

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Видео давки вызвало скандал.

В российском Курске сотни людей устроили давку в очереди за бесплатными конфетами. Россияне сбежались на бесплатные подарки, раздачу которых организовала ЛДПР, пишет «Диалог».

По подсчетам организаторов, на мероприятие сбежались больше полутысячи человек. Люди толкались и кричали, скандалили между собой, пытаясь пробиться вперед. В результате давки несколько человек получили травмы. Часть людей пришла с детьми, которые угодили в давку и также пострадали. На видео слышно, как одна из женщин просит выпустить ее ребенка.

Очевидцы говорят, ситуация была страшная, и люди бились за бесплатные конфеты и халяву, «как будто давно не видели конфет».

ЛДПР объяснила инцидент тем, что количество конфет, которые они планировали раздать, было ограниченным. Однако многие жители Курска считают, что давка говорит о том, что в городе остро стоит проблема бедности. Людей настолько привлекли бесплатные конфеты, что они были готовы стоять часами на морозе, пытаюсь получить их.

«Если вы проводите часы на холоде, чтобы получить бесплатные конфеты, это многое говорит о вашем финансовом положении», - пишут пользователи социальных сетей.

Также в Сети отмечают, что давка свидетельствует о том, что в России растет бедность и люди готовы на многое, чтобы выжить.

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