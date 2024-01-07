ВСУ уничтожили штурмовой взвод оккупантов возле Андреевки 7.01.2024, 17:40

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Российских штурмовиков сдали свои же за $150.

На Бахмутском направлении за прошедшие сутки бойцы Сил обороны Украины отбили две атаки россиян: возле свободной Орехово-Васильевки (северо-западнее оккупированного Бахмута) и освобожденной прошлой осенью Клещеевки (южнее).

Об этом в социальной сети «Фейсбук», сообщил пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В свою очередь, блогер и боец 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» 5-й ОШ бригады ВСУ, воюющей на этом участке фронта, Станислав Бунятов (Осман) рассказал, что защитники Украины уничтожили взвод захватчиков, которые только выдвигались на штурм в районе освобожденной прошлой осенью Андреевки (южнее Бахмута).

При этом в своем телеграм-канале «Говорять Снайпер» он написал, что вражеских штурмовиков за полторы сотни американских долларов сдали свои же.

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