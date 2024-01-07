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Офицер ВСУ: Оккупанты перешли в «режим бульдозера»

  • 7.01.2024, 18:03
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Офицер ВСУ: Оккупанты перешли в «режим бульдозера»

Военный рассказал о ситуации под Бахмутом.

На Бахмутском направлении активизировалась российская артиллерия и авиация, которой враг наносит массированные удары по городам. Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал майор Национальной гвардии Украины, начальник штаба артиллерии 4-й бригады «Рубеж» Денис Нагорный.

«Активизировалась российская артиллерия и авиация. Они наносят массированные удары по городам. Такой «режим бульдозера» - то, что они не могут взять, пытаются разрушить. Так же, как был стерт с лица земли Бахмут», - отметил он

Также, по словам Нагорного, россияне начали в еще большем количестве использовать FPV-дроны и «Ланцеты» для ударов по украинской артиллерии и бронетехнике. Кроме этого, враг продолжает штурмовать малыми и средними пехотными группами по 10-50 человек личного состава при поддержке бронетехники, которая служит средством их доставки к определенным рубежам. 

«Россияне продолжают штурмовать направление Белогоровки, Спорного. Особенно сосредоточили усилия в направлении Богдановки с целью выхода к каналу Северский Донец - Донбасс, чтобы начать захват Часова Яра. Пока им это не удается. А также пытаются продвинуться в районе Клещеевки и Андреевки», - сообщил о текущей ситуации Нагорный. 

По его словам, сейчас на Бахмутском направлении ни одна из сторон не имеет тех или иных преимуществ. Бои можно охарактеризовать как средней и большой интенсивности. 

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