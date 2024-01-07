Financial Times: Путинская Россия держится на теориях заговора, репрессиях и подхалимстве 1 7.01.2024, 19:28

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Эксперты рассказали о четырех аспектах политической системы РФ.

Мартовские президентские выборы в России вовсе не будут выборами в смысле настоящего конкурентного соревнования. Этот ритуал, тем не менее, прольет полезный свет на четыре аспекта политической системы страны — подхалимство, преследование, пошлость и теории заговора. Об этом говорится в материале Financial Times.

Британское издание напоминает, что еще один шестилетний президентский срок будет означать, что до 2030 года Путин будет руководить Россией 30 лет - дольше, чем Иосиф Сталин в 1924-1953 годах.

«Но цель выборов - не просто продемонстрировать, что Путин, которому в октябре исполнился 71 год, полностью контролирует ситуацию, или даже легитимизировать его войну за попытки завоевания Украины. Заставляя россиян участвовать в голосовании, исход которого неизвестен, аппарат власти имеет целью показать, что автократия Путина держится на молчаливом согласии или, скорее, на активной поддержке народа. Как и в советские времена, эта поддержка часто принимает форму подхалимства вождю», - пишет СМИ.

Авторы отмечают, что вместе с подхалимством приходят репрессии. И приводят пример Алексея Навального, - «заключенного борца с коррупцией, который в конце прошлого года исчез из поля зрения на несколько недель, прежде чем снова появиться в исправительной колонии за Полярным кругом».

«Во времена Путина третьей чертой российской политической культуры является дерзкое использование в официальных кругах нецензурной лексики и образов. В царской России и на протяжении большей части советского периода цензура и пуританство были рутиной. ... Путин задал новый тон в 1999 году, незадолго до вступления в должность президента, когда он пообещал уничтожить чеченских повстанцев: «в туалете их поймаем - мы и в сортире их замочим», - напоминает издание.

Кроме того, авторы утверждают, что путинская Россия наводнена теориями заговора, одни из которых вошли в популярную культуру, а другие пропагандируются властями.

«Одна из самых странных была озвучена в прошлом году Николаем Патрушевым, жестким секретарем Совета безопасности России Путина. Он утверждал, что США стремились к поражению России в Украине, поскольку американцы боялись извержения супервулкана Йеллоустонская кальдера в Вайоминге и пытались переселиться в Восточную Европу и Сибирь», - говорится в материале.

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