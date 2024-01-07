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Мария Захарова устроила истерику из-за перспектив создания армии ЕС

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  • 7.01.2024, 20:18
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Мария Захарова устроила истерику из-за перспектив создания армии ЕС

Скандальной российской чиновнице не понравилась идея Италии.

Пресс-атташе МИД России Мария Захарова снова устроила истерику, пишет «Главред». В этот раз скандальной российской чиновнице не понравилась идея Италии создать единую европейскую армию, чтобы пресекать конфликты на территории блока.

Сперва Захарова вспомнила о «беженцах и мигрантах», которыми сама же Россия умышленно «засыпает» европейские границы, а затем - впрочем ожиданно - напомнила Евросоюзу о российском газе.

«Да, совсем забыла. До формирования единой армии хорошо бы понять, на каком топливе она будет ездить и летать. А то потом прибудет в Брюссель американский президент и скажет, что он поднимет цены на топливо, если армия ЕС не нападёт на тех, на кого он укажет», - размечталась Захарова.

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