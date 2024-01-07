Нетаньяху заявил о готовности урегулировать конфликт с «Хезболлой» политическими способами 7.01.2024, 23:15

Биньямин Нетаньяху

Но если они не помогут, то будут применены «другие» опции.

Ситуация между «Хезболлой» в Ливане и Израилем всё также остаётся угрожающей.

Заявление по этому поводу сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров.

Он заявил, что Израиль готов урегулировать конфликт с «Хезболлой» политическими способами, но если они не помогут, то будут применены «другие» опции.

«Я предлагаю «Хезболле» усвоить урок, который ХАМАС уже усвоил за последние месяцы - ни один террорист не застрахован. Мы полны решимости защитить наших граждан и благополучно вернуть жителей севера в свои дома. Это национальная цель, которую все разделяют, и мы действуем для её достижения. Если получится, то мы добьёмся это политически, а если нет, то будем действовать другими способами», - заявил Нетаньяху.

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