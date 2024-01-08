The WSJ рассказала, на какую хитрость пошли ВСУ из-за нехватки снарядов 2 8.01.2024, 16:49

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Украине пришлось менять тактику.

Из-за нехватки снарядов, вызванной задержкой в поставках от западных союзников, Украина начала полагаться на беспилотники со взрывчаткой, чтобы сдерживать российскую армию. Беспилотники более точны, чем артиллерия, хотя и менее мощные. Но именно они помогают Украине отбивать атаки ВС РФ, пишет газета The Wall Street.

Дроны не могут летать так же далеко и быстро, как артиллерия. Они не могут нести столько взрывчатки или пробивать бетонную стену. Но дроны стоят всего несколько сотен долларов за штуку, то есть гораздо меньше, чем артиллерийские снаряды, и их гораздо проще производить - добровольцы покупают дроны у коммерческих продавцов и доставляют их солдатам ВСУ, которые начиняют их взрывчаткой.

За последние шесть месяцев обе стороны все чаще использовали FPV-беспилотники, поскольку они показали свою полезность на плоских открытых полях Украины. Они гораздо более точны, чем артиллерия, что позволяет пилотам дронов преследовать движущуюся технику и войска в пешем строю, пишут американские журналисты. В то время как артиллерии обычно требуется несколько выстрелов, чтобы поразить цель, дроны FPV попадают почти каждый раз.

Война тянется уже третий год, и Россия переходит в наступление, опираясь на экономику, находящуюся на военном положении. Тем временем Украине не хватает боеприпасов, поскольку дополнительная помощь от ее главного спонсора, США, по-прежнему заблокирована в Конгрессе. На фоне того, что артиллерийские снаряды заканчиваются, украинские войска на передовой импровизируют и используют беспилотники со взрывчаткой, чтобы попытаться сдержать россиян. Украина сократила запасы артиллерийских боеприпасов. На каждые пять-шесть летящих российских снарядов украинцы отстреливаются один-два раза, добавляют авторы статьи.

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