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Защитники Украины достали дроном оккупантов, которые пытались удрать

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  • 8.01.2024, 17:15
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Защитники Украины достали дроном оккупантов, которые пытались удрать

Бежать было бесполезно.

Защитники Украины продолжают умело отминусовывать российских оккупантов с помощью FPV-дронов. Эти маленькие, но мощные «птички» поражают врага, не давая ему шансов спрятаться.

Кадры одной такой операции по уничтожению живой силы ВС РФ показали бойцы 65-й отдельной механизированной бригады. Видео появилось в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций ВСУ.

«Показать пятки не удалось: бойцы 65-й ОМБр поразили группу вражеского личного состава», – говорится в подписи к кадрам.

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