Защитники Украины достали дроном оккупантов, которые пытались удрать

Защитники Украины достали дроном оккупантов, которые пытались удрать1
- 8.01.2024, 17:15
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Бежать было бесполезно.
Защитники Украины продолжают умело отминусовывать российских оккупантов с помощью FPV-дронов. Эти маленькие, но мощные «птички» поражают врага, не давая ему шансов спрятаться.
Кадры одной такой операции по уничтожению живой силы ВС РФ показали бойцы 65-й отдельной механизированной бригады. Видео появилось в Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций ВСУ.
«Показать пятки не удалось: бойцы 65-й ОМБр поразили группу вражеского личного состава», – говорится в подписи к кадрам.