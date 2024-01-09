Мобилизованные оккупанты начали угрожать расправой российским чиновникам 4 9.01.2024, 10:42

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Захватчики записали обращение.

Мобилизованные на войну против Украины россияне пригрозили расправой мэру Усть-Кутского района Иркутской области РФ. По их словам, он не выполнил данное им обещание передать тепловизоры.

Если чиновник так и не сделает этого, оккупанты пообещали вернуться с фронта, по возможности, живыми и дать ему сдачи. «Обозреватель» со ссылкой на «Издание независимых российских журналистов» ASTRA сообщает, что такое обращение «мобики» записали в новогоднюю ночь, видео опубликовал правозащитник Алексей Тупицын.

На кадрах предстали два военнослужащих армии РФ, которые в первую очередь попросили земляков «не жалеть копеек на пару роз либо гвоздик» и сходить на похороны солдат, которых привезут в регион в январе.

«Так получилось, что мы выжили, а им уже дорога на тот свет», – признал один оккупант, прижимая к себе своего «маленького пацанчика», который стоял молча.

Главное же обращение захватчик от имени их обоих адресовал тете Люде, попросив ее передать эти слова мэру Усть-Кутского района Сергею Анисимову.

Жалуясь на то, что чиновник ничего не делает на своем посту, оккупант пообещал вернуться домой и «дать сдачи», если тот так и не выполнит обещания по поставке тепловизоров.

Оккупант заверил, что он и его рядом стоящий «маленький щенок», хоть и не обещают, но постараются вернуться на родину живыми, причем уже с «оху*вшим опытом», чтобы поквитаться с мэром.

«Давай, удачи тебе. И ждем ответки», – заявил «мобик».

По данным ASTRA, мэр Анисимов на их обращение пока никак не реагировал.

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