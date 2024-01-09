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ВСУ ликвидировали группу оккупантов, которые «бродили» между заброшенными зданиями

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  • 9.01.2024, 16:49
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ВСУ ликвидировали группу оккупантов, которые «бродили» между заброшенными зданиями

Врагам на временно оккупированной территории доставили «взрывной сюрприз».

Вооруженные силы Украины продолжают ликвидировать российских оккупантов. Так, недавно в сети появилось видео, как украинские пограничники доставили врагам на временно оккупированной территории «взрывной сюрприз».

Как пишет obozrevatel.com, видео опубликовали в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы Украины. Аэроразведка ГПСУ обнаружила и успешно ликвидировала группу вражеской пехоты, которая передвигалась между брошенными зданиями.

«Доставка взрывной почты от пограничников. Аэроразведка ГПСУ обнаружила и уничтожила группу оккупантов, которая «шастала» между заброшенными зданияями на временно оккупированной территории», – говорится в сообщении.

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