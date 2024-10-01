Белорус жестко прошелся по Кочановой 5 1.10.2024, 8:43

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Наталья Кочанова

Из-за состояния белорусских больниц.

Читатель сайта Charter97.org отреагировал на новость о клопах в Новополоцкой больнице. Он предложил лукашистке Наталья Кочановой, которая начинала карьеру чиновника в этом городе, посетить это медучреждение:

— Увлекательное ночное сафари на клопов и вдыхание аромата их свежераздавленных трупов насекомых. Притом больным доверяют это делать самостоятельно, без участия персонала.

Если серьезно, то очень печально, что вернулась проблема, которая свойственна прошлым векам. Клопы не только наносят физические и психологические страдания людям, но могут быть переносчиками опасных болезней. В данном случае от них страдают больные, организм которых уже ослаблен. И это в одном из самых небедных городов Витебщины и Беларуси, в бывшей вотчине главной лукашистки Натальи Кочановой.

В нищих районах страны все гораздо ужаснее. Что неуважаемая Наталья Ивановна может сказать в оправдание своим землякам?

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