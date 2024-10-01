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«Ну шок! Вот это вкуснятина!»

  • 1.10.2024, 9:51
  • 3,858
«Ну шок! Вот это вкуснятина!»

Вас удивит, как выглядит кухня в одном из минских ресторанов.

Блогер, владеющий клининговой компанией в Минске, выложил в своем тикток-канале «Парень с ирокезом» ролик для людей с крепкими нервами, пишет «Наша Нiва».

Ночью, пока ресторан на улице Зыбицкой не работал, он пришел очищать его от грязи. Оборудование на кухне было покрыто толстым слоем грязи и жира, а на стенах до самого пола коричневые подтеки — здесь жарили картофель.

«Ну шок! Вот это вкуснятина!» — радуется блогер своему новому объекту.

@viktorborisenkom Вот это я понимаю🤣 #уборкабара #уборкаресторана #cleantok #шок #уборкаминск #клинингминск ♬ Hot Sexy HipHop Blues Guitar - RockEagle

Комментаторы были возмущены таким состоянием кухни. Кто-то, кто давно работает в сфере общественного питания, отметил, что впервые видит такую грязную кухню. По их мнению, она не могла так загрязниться за один-два дня, если бы соблюдалось расписание чистки оборудования, о котором, похоже, в этом ресторане не слышали. «Санэпидстанция там вообще бывала или только по документам?»

Однако блогер не стал сдавать своего заказчика и не назвал ресторан, чью кухню пришлось вычищать до блеска.

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