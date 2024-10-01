Лукашенко проговорился о проблемах с Токаевым

Лукашенко проговорился о проблемах с Токаевым3
- 1.10.2024, 15:42
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Возможно, подействовало шампанское.
Принимая сегодня во Дворце Независимости верительные грамоты от группы послов, среди который был и новый посол Казахстана, Лукашенко с бокалом шампанского неожиданно упомянул какие-то публикации в СМИ о недопонимании с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.
«Передайте Касым-акэ, что он всегда был и будет нашим самым настоящим другом. Меньше читайте и слушайте ненужные средства массовой информации. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что встретимся и еще обсудим наши вопросы», —сказал Тимуру Жаксылыкову Лукашенко, обходя послов.