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США предупредили о скором ударе Ирана по Израилю баллистическими ракетами

  • 1.10.2024, 18:37
  • 2,122
США предупредили о скором ударе Ирана по Израилю баллистическими ракетами

Вашингтон активно оказывает поддержку в подготовке обороны Израиля.

Иран в ближайшее время планирует нанести удар баллистическими ракетами по Израилю из-за начала израильской операции на юге Ливана против «Хезболлы», сообщают Associated Press и NBC News со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне.

По словам одного из собеседников AP, США активно оказывают поддержку в подготовке обороны Израиля. «Прямая военная атака на Израиль будет иметь серьезные последствия для Ирана», — сказал источник NBC.

Американская администрация, по данным телеканала, ожидала ответа Тегерана на убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и наземную операцию Израиля в Ливане, начавшуюся в ночь на 1 октября.

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