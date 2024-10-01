США предупредили о скором ударе Ирана по Израилю баллистическими ракетами
- 1.10.2024, 18:37
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Вашингтон активно оказывает поддержку в подготовке обороны Израиля.
Иран в ближайшее время планирует нанести удар баллистическими ракетами по Израилю из-за начала израильской операции на юге Ливана против «Хезболлы», сообщают Associated Press и NBC News со ссылкой на источники в Белом доме и Пентагоне.
По словам одного из собеседников AP, США активно оказывают поддержку в подготовке обороны Израиля. «Прямая военная атака на Израиль будет иметь серьезные последствия для Ирана», — сказал источник NBC.
Американская администрация, по данным телеканала, ожидала ответа Тегерана на убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и наземную операцию Израиля в Ливане, начавшуюся в ночь на 1 октября.