Иран наносит массированный удар по Израилю 1.10.2024, 19:52

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Тегеран запустили более 100 баллистических и крылатых ракет.

Из Ирана в направлении Израиля были запущены ракеты, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Население страны призвали сохранять бдительность и следовать указаниям.

«Услышав сирену, вы должны войти в убежище и оставаться там до дальнейшего уведомления. Армия обороны Израиля делает и будет делать все необходимое для защиты мирного населения Государства Израиль», — говорится в сообщении.

По данным израильской газеты «Едиот ахронот», по Израилю запустили более 100 баллистических и крылатых ракет.

Первыми о возможном ударе Ирана сообщили американские власти. Администрация президента США Джо Байдена передала полученные данные израильскому руководству и пригрозила Ирану «суровыми последствиями», если тот решится атаковать Израиль. Издание Ynet сообщало, что канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пыталось организовать телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы попросить его отговорить Иран от атаки.

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