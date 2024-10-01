Иран наносит массированный удар по Израилю
- 1.10.2024, 19:52
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Тегеран запустили более 100 баллистических и крылатых ракет.
Из Ирана в направлении Израиля были запущены ракеты, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
Население страны призвали сохранять бдительность и следовать указаниям.
«Услышав сирену, вы должны войти в убежище и оставаться там до дальнейшего уведомления. Армия обороны Израиля делает и будет делать все необходимое для защиты мирного населения Государства Израиль», — говорится в сообщении.
По данным израильской газеты «Едиот ахронот», по Израилю запустили более 100 баллистических и крылатых ракет.
Первыми о возможном ударе Ирана сообщили американские власти. Администрация президента США Джо Байдена передала полученные данные израильскому руководству и пригрозила Ирану «суровыми последствиями», если тот решится атаковать Израиль. Издание Ynet сообщало, что канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пыталось организовать телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы попросить его отговорить Иран от атаки.