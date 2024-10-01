закрыть
1 октября 2024, вторник, 20:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Иран наносит массированный удар по Израилю

  • 1.10.2024, 19:52
  • 4,446
Иран наносит массированный удар по Израилю

Тегеран запустили более 100 баллистических и крылатых ракет.

Из Ирана в направлении Израиля были запущены ракеты, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Население страны призвали сохранять бдительность и следовать указаниям.

«Услышав сирену, вы должны войти в убежище и оставаться там до дальнейшего уведомления. Армия обороны Израиля делает и будет делать все необходимое для защиты мирного населения Государства Израиль», — говорится в сообщении.

По данным израильской газеты «Едиот ахронот», по Израилю запустили более 100 баллистических и крылатых ракет.

Первыми о возможном ударе Ирана сообщили американские власти. Администрация президента США Джо Байдена передала полученные данные израильскому руководству и пригрозила Ирану «суровыми последствиями», если тот решится атаковать Израиль. Издание Ynet сообщало, что канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пыталось организовать телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы попросить его отговорить Иран от атаки.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников