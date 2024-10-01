Иран запустил по Израилю порядка 500 ракет
- 1.10.2024, 20:17
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В Тель-Авиве прозвучали первые взрывы.
Из Ирана в направлении Израиля были запущены ракеты, сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
По данным газеты Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю около 500 ракет. Прежде издание оценивало число запусков в 102.
ЦАХАЛ сообщает о работе ПВО. «Иранская атака продолжается. Вам нужно оставаться в убежища до дальнейшего уведомления. Взрывы, которые вы слышите, вызваны перехватами или падающими ракетами. В настоящее время система противовоздушной обороны перехватывает запуски», — говорится в сообщении.
תיעוד: נפילת שברי מיירטים וטילים בים המלח@rubih67— כאן חדשות (@kann_news) October 1, 2024
(צילום: יובל אפריאט) pic.twitter.com/ojN9RY8hGA
Первые взрывы после начала ракетной атаки Ирана прогремели в Тель-Авиве и окрестностях. По данным израильского издания Ynet, одна из ракет попала в жилой дом на севере города. Также есть данные о падениях ракет в районах Негев и Шарон.