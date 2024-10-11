Лукашенко помог украсть тысячи украинских детей 11.10.2024, 10:59

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И начал это делать еще до войны.

За последние три года в Беларусь было вывезено 2219 украинских детей с территорий, находящихся под российской оккупацией. Об этом шла речь на брифинге Международной группы правозащитных организаций, в которую входит Центр прав человека ZMINA.

Отмечается, что вывозить детей из оккупированной части Донбасса в Беларусь начали еще со второй половины 2021 года, и этот процесс продолжался как минимум до июня 2024 года. При этом чаще всего детей вывозили именно во время учебного года.

Хотя оккупанты утверждали, что вывозят детей временно на отдых, на самом деле их подвергали индоктринации, то есть политическому и культурному «перевоспитанию». Часть детей направляли в белорусские школы, где их обучают по программе, подобной российской, в которой полно кремлевской пропаганды. При этом белорусское государство идентифицирует украинских детей в Беларуси как «русских» и признает навязанное им российское гражданство.

Правозащитники также нашли доказательства привлечения украинских детей к участию в военизированных молодежных организациях Беларуси. Также среди детей пропагандируют службу в вооруженных силах России.

Правозащитники отмечают, что цифра в 2219 детей, которых вывезли в Беларусь, является неполной, ведь включает только те случаи, по которым есть убедительные доказательства.

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