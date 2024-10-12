ISW: Войска КНДР уже проходят подготовку к войне против Украины 8 12.10.2024, 8:00

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Их могут перебросить на фронт до конца года.

Южнокорейские и украинские чиновники продолжают идентифицировать военнослужащих КНДР, которые проходят подготовку в России для возможного будущего развертывания вместе с российскими войсками на территории Украины.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что по данным украинской разведки, отдельные северокорейские офицеры наблюдают за российскими войсками и изучают поле боя на оккупированных территориях Украины. В то же время непосредственно Силы обороны пока не видели северокорейских подразделений, воюющих на стороне РФ.

Украинский чиновник в комментарии газете The Washington Post заявил, что «несколько тысяч» северокорейских пехотинцев проходят подготовку на территории России. Военное командование страны-агрессора может перебросить их до конца 2024 года либо на линию фронта в Украине, либо в приграничные районы России, чтобы освободить российские «резервы».

Аналитики также отмечают, что, по данным южнокорейских и украинских чиновников, военные КНДР, вероятно, находятся на оккупированной части Донецкой области. При этом отмечается, что недавний ракетный удар ВСУ вблизи оккупированного Донецка уже ликвидировал нескольких из них.

По данным ISW, масштабы северокорейской группировки, которую Россия может перебросить на линию фронта или на границу пока непонятны. Такое решение может способствовать российским усилиям по привлечению дополнительной силы к наступательным операциям, а также отсрочит завершение наступления, которое РФ начала летом 2024 года.

Ранее издание The Guardian писало, что северокорейские военные уже находятся в Украине и помогают России, однако часть из них ликвидировали.

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