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НАТО приступило к учениям по отработке применения ядерного оружия

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  • 14.10.2024, 9:17
НАТО приступило к учениям по отработке применения ядерного оружия

В маневрах «Стойкий полдень» в Европе примут участие около 2 тысяч военнослужащих.

В ближайшие две недели в учениях «Стойкий полдень» в Европе примут участие около 2 тысяч военнослужащих НАТО. В ходе воздушных маневров будет задействовано более 60 самолетов, пишет Deutsche Welle.

С понедельника, 14 октября, начинаются двухнедельные ежегодные маневры НАТО по защите стран-участниц альянса, в ходе которых будет отработано применение ядерного оружия. По информации из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, в учениях Steadfast Noon («Стойкий полдень») примут участие около 2 тысяч военнослужащих, дислоцированных на восьми европейских авиабазах. В ходе воздушных маневров будет задействовано более 60 самолетов, среди которых современные истребители, способные перевозить американские ядерные бомбы, размещенные в Европе, дальние бомбардировщики, а также самолеты наблюдения и дозаправки.

В этом году маневры пройдут на авиабазах в Бельгии и Нидерландах, а также над акваторией Северного моря — в воздушном пространстве Великобритании и Дании. В военных учениях принимают участие самолеты из 13 стран НАТО, включая Германию.

НАТО: Учения не являются реакцией на агрессию России

В НАТО подчеркивают, что «Стойкий полдень» не является прямой реакцией на агрессивную войну России против Украины и что боевое оружие в ходе маневров применяться не будет. Тем не менее, учения призваны послать Москве четкий сигнал о том, что альянс готов защищаться в том числе с помощью ядерного оружия, «если случится худшее», отмечают там.

«Ядерное сдерживание — основа безопасности Североатлантического альянса», — пояснил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед стартом маневров. По его словам, эти военные учения должны продемонстрировать «любому противнику», что альянс готов ответить на любые угрозы и будет защищать всех своих союзников.

Тренировочные полеты без настоящего ядерного оружия

Как пишет агентство dpa, НАТО не предоставило никакой информации о сценарии и деталях учений. Однако, по данным ряда военных экспертов, традиционно начавшиеся в середине октября ежегодные маневры на этот раз включают отработку безопасной транспортировки американского ядерного оружия из подземных хранилищ к самолетам и его установку под истребителями. Однако затем тренировочные полеты проходят без бомб, говорят эксперты.

Программа НАТО по совместному использованию ядерного оружия предусматривает, что этот вид размещенного в Европе американского оружия в чрезвычайных ситуациях может быть применен по объектам противника с самолетов стран-партнеров. По неподтвержденной информации, оно хранится на севере Италии, в Турции, Бельгии, Нидерландах, а также на базе Бюхель в германской федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Вооруженные силы Германии в прошлые годы принимали участие в учениях «Стойкий полдень», в которых, в частности, участвовали немецкие истребители Tornado, напоминает dpa.

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