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Выбить крокодилу зубы

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  • Ян Валетов
  • 14.10.2024, 10:21
  • 3,996
Выбить крокодилу зубы
Ян Валетов
Фото: Odessa Daily

Третьего варианта нет.

Вчера приезжали ребята с «нуля». Пообщались. Знаете, если у вас есть сомнения, что они будут стоять грудью, чтобы сюда не пришло российское ордынство, то найдите возможность поговорить с теми из них, кому верите.

Кто остается там, на фронте, несмотря на ранения, КАБы, жару, холод, грязь, мышей и глупцов у руля.

С теми, кто защищает.

На этом фоне причитания спикера Джонсона, о том, как устал Запад, выглядят банальным предательством. Впрочем, почему выглядят? Это и есть предательство!

У нас нет пространства для маневра. Нет вариантов.

Или они сожрут нас вместе с потрохами, или мы сумеем вставить прочную распорку в окровавленную разинутую пасть.

Ну, нет третьего варианта, уясните себе наконец-таки! Те, кто говорит о том, что с крокодилом можно договориться, ничего не знают о крокодилах. Или знают, но играют на его стороне.

Не происходит ничего нового. Наш противник не переродился, он всегда был таким, за исключением редких мутировавших особей, и нынешняя монструозная российская власть — это четкий ответ на общественный запрос.

Не Сенька по шапке, а шапка по Сеньке. Все закономерно.

Не стоит ждать ни паузы, ни примирения, ни пощады.

Мы не можем убить крокодила — размером не вышли, а соседи не помогут, они, бедные, устали от бессонных ночей из-за наших тревог. Испереживались.

Но мы можем выбить крокодилу зубы.

Это не решит проблему в целом — зверюга останется рядом и будет способна хвостом перебить нам ноги. Но мы, по крайней мере, не исчезнем.

В общем, все, конечно, не хорошо, но не настолько плохо, как могло было бы быть.

И спикер Джонсон — очень влиятельное лицо, но не диктатор и даже не президент.

У нас есть шанс не исчезнуть в этой войне и есть реальные цели. Они не на границах 1991-го и даже не на границах 2022-го, я думаю.

Но для того, чтобы выжить, нам придется стать реалистами и работать с тем, что есть.

Как те ребята, что приезжали к нам вчера с «нуля». И снова вернулись на «ноль». Несмотря на то, что устали по-настоящему.

Ян Валетов, «Телеграм»

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