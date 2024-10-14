Выбить крокодилу зубы2
- Ян Валетов
- 14.10.2024, 10:21
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Третьего варианта нет.
Вчера приезжали ребята с «нуля». Пообщались. Знаете, если у вас есть сомнения, что они будут стоять грудью, чтобы сюда не пришло российское ордынство, то найдите возможность поговорить с теми из них, кому верите.
Кто остается там, на фронте, несмотря на ранения, КАБы, жару, холод, грязь, мышей и глупцов у руля.
С теми, кто защищает.
На этом фоне причитания спикера Джонсона, о том, как устал Запад, выглядят банальным предательством. Впрочем, почему выглядят? Это и есть предательство!
У нас нет пространства для маневра. Нет вариантов.
Или они сожрут нас вместе с потрохами, или мы сумеем вставить прочную распорку в окровавленную разинутую пасть.
Ну, нет третьего варианта, уясните себе наконец-таки! Те, кто говорит о том, что с крокодилом можно договориться, ничего не знают о крокодилах. Или знают, но играют на его стороне.
Не происходит ничего нового. Наш противник не переродился, он всегда был таким, за исключением редких мутировавших особей, и нынешняя монструозная российская власть — это четкий ответ на общественный запрос.
Не Сенька по шапке, а шапка по Сеньке. Все закономерно.
Не стоит ждать ни паузы, ни примирения, ни пощады.
Мы не можем убить крокодила — размером не вышли, а соседи не помогут, они, бедные, устали от бессонных ночей из-за наших тревог. Испереживались.
Но мы можем выбить крокодилу зубы.
Это не решит проблему в целом — зверюга останется рядом и будет способна хвостом перебить нам ноги. Но мы, по крайней мере, не исчезнем.
В общем, все, конечно, не хорошо, но не настолько плохо, как могло было бы быть.
И спикер Джонсон — очень влиятельное лицо, но не диктатор и даже не президент.
У нас есть шанс не исчезнуть в этой войне и есть реальные цели. Они не на границах 1991-го и даже не на границах 2022-го, я думаю.
Но для того, чтобы выжить, нам придется стать реалистами и работать с тем, что есть.
Как те ребята, что приезжали к нам вчера с «нуля». И снова вернулись на «ноль». Несмотря на то, что устали по-настоящему.
Ян Валетов, «Телеграм»