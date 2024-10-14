Пожар на российском заводе стройматериалов: гремят взрывы

Пожар на российском заводе стройматериалов: гремят взрывы2
- 14.10.2024, 10:41
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Действительно ли там их производят?
В Якутии в России произошел масштабный пожар на заводе, который якобы производит стройматериалы. На видео, которые публикуют российские паблики, слышна повторная детонация.
Об этом сообщает российское издание Astra.
Российские СМИ заявили, что в ночь на понедельник, 14 октября, в якутском селе Капитоновка загорелся склад завода стройматериалов на площади 1200 квадратных метров.
«На свидетельском видео пожара слышны звуки, похожие на взрывы — однако что могло детонировать на складе, где, по данным МЧС, хранятся сэндвич-панели — неясно», — сообщает издание.
Издание утверждает, что пожар потушен и пострадавших якобы нет. Причины пожара российские власти не назвали.