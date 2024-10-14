закрыть
14 октября 2024, понедельник, 11:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пожар на российском заводе стройматериалов: гремят взрывы

2
  • 14.10.2024, 10:41
  • 3,786
Пожар на российском заводе стройматериалов: гремят взрывы

Действительно ли там их производят?

В Якутии в России произошел масштабный пожар на заводе, который якобы производит стройматериалы. На видео, которые публикуют российские паблики, слышна повторная детонация.

Об этом сообщает российское издание Astra.

Российские СМИ заявили, что в ночь на понедельник, 14 октября, в якутском селе Капитоновка загорелся склад завода стройматериалов на площади 1200 квадратных метров.

«На свидетельском видео пожара слышны звуки, похожие на взрывы — однако что могло детонировать на складе, где, по данным МЧС, хранятся сэндвич-панели — неясно», — сообщает издание.

Издание утверждает, что пожар потушен и пострадавших якобы нет. Причины пожара российские власти не назвали.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина