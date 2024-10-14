В гродненском замке нашли 600-летнюю стену времен Витовта 14.10.2024, 11:39

Она находится внутри основных стен.

В Гродно внутри замковых стен XVI века находится стена Витовта XIV столетия, рассказала БелТА начальница управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович.

Как отмечает Климович, гродненский замок сейчас трудно представить «без этой уникальной башенки, которая стала одной из визитных карточек нашего города». Сейчас имеется действующая первая очередь реконструкции Старого замка. Параллельно продолжаются проектные работы по реконструкции непосредственно дворца.

«Предварительно проведены серьезные научные изыскания, натурные исследования. Найдены объекты XIV-XV столетий, которые предстоит музеефицировать. В экспозиции планируется создать археологические «окошки», открытые зондажи. К примеру, внутри замковых стен XVI века (в это время он перестраивался) находится стена Витовта XIV столетия. Она найдена во время натурных исследований и будет экспонироваться как важный исторический и архитектурный элемент», — рассказала Климович.

Напомним, спорная реконструкция первой очереди в Старом замке стоила 28 миллионов рублей. При этом для строительства Каменицы, которой не было в замке, демонтировали каменную мостовую времен великого князя Витовта. А теперь ко Дворцу Стефана Батория может быть пристроен массивный ризалит, который предполагается проектом, разработанным архитектором Бачковым. Правда, археологические изыскания опровергли его наличие.

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