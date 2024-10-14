Саудовский принц отказался ехать к Путину на саммит БРИКС и пригрозил обвалить нефть до $50 2 14.10.2024, 18:04

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Мохаммед бен Сальман

Саммит состоится 22–24 октября в Казани.

Медовый месяц в отношениях России с Саудовской Аравией — ключевым партнером Кремля на нефтяном рынке, — возможно, подходит к концу.

Фактический владелец саудовского трона, наследный принц Мохаммед бен Сальман не принял приглашения посетить саммит БРИКС, который состоится 22–24 октября в Казани.

О том, что Кремль желает видеть бен Сальмана на саммите, который власти назвали «самым значительным внешнеполитическим событием» в российской истории, в сентябре сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров. Но Эр-Рияд ответил отказом. «Саудовская Аравия направит министра иностранных дел», — заявил Ушаков, комментируя подготовку саммита на прошлой неделе. С чем связано решение принца, Ушаков не уточнил, оговорившись, впрочем, что на «партнеров» России давят западные страны, угрожая последствиями в случае поездки в Казань.

Не присоединившая к санкциям, Саудовская Аравия после начала войны оставалась ключевым союзником Кремля на рынке нефти. Хотя администрация Джо Байдена осенью 2022 года уговаривала саудитов увеличить добычу, чтобы заменить попавшие под эмбарго российские баррели, бен Сальман остался верен союзу с Путиным и, наоборот, сократил поставки на 2 млн баррелей в день.

Целью было удерживать котировки близко к $100 за баррель. Но спустя два года настроения в Эр-Рияде начали меняться. Королевство обеспокоено снижением своей доли на рынке и намерено перейти к политике увеличения добычи, даже если для этого придется долго терпеть низкие цены, рассказали в конце сентябре знакомые с ситуацией источники Financial Times. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман заявил, что некоторые страны картеля ОПЕК+, в частности Казахстан и Ирак, не выполняют свои квоты, и пригрозил, что цена барреля может обвалиться до $50.

Для России это худший сценарий из возможных, отмечает Люк Купер, научный сотрудник Лондонской школы экономики: крушением нефтяных котировок до уровней 2014-16 гг существенно усложнит Путину «финансирование его военной машины». В бюджет текущего года правительство заложило нефть по $70 и примерно на такую же цену ($69,7) рассчитывает в следующем году.

Саудовская Аравия, в отличии России, может легче пережить дешевую нефть, объясняет Купер: месторождения в Аравийской пустыне находятся гораздо ближе к поверхности, чем сибирские залежи в вечной мерзлоте, а поэтому себестоимость саудовских баррелей — ниже. К тому же, Эр-Рияд может легко и быстро нарастить производство и компенсировать ценовые потери за счет объемов.

Как это происходит, бен Сальман наглядно продемонстрировал Путину в 2020 году, когда Россия в разгар пандемии решила выйти из сделки ОПЕК+. Саудовская Аравия нарастила добычу до 12 млн баррелей в сутки, объявила рекордные за 30 лет скидки и уронила нефтяные цены до уровней 1990х годов (меньше $10 за баррель Brent). Спустя несколько месяцев Кремль был вынужден капитулировать, вернуться в соглашение и, по новым условиям, сократить добычу больше всех.

«В отличие от саудовской российская нефть не является дешевой в добыче. Поэтому (Россия) плохо подготовлена к ситуации низких цен, — отмечает Купер. — Это объясняет российскую логику военной эскалации, которая требует быстрых успехов на поле боля — до того, как цены на нефть упадут».

Сейчас Саудовская Аравия качает 8,9 млн баррелей в день - и это минимальная добыча с 2011 года. С декабря королевство начнет добавлять на рынок 83 тысяч баррелей в сутки каждый месяц, и к концу декабря 2025 года увеличит поставки на 1 млн баррелей в день. По словам источников FT, рост добычи может состояться и быстрее, если страны ОПЕК+ не будут придерживаться квот.

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