Российский футбольный клуб ищет таролога для победы 1 14.10.2024, 20:50

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Зарплата вас удивит.

Казанский клуб «Сокол» из третьего дивизиона чемпионата России ищет таролога для победы над клубом «Пари НН» 18 октября.

Среди основных требований со стороны нанимателя значится умение работать с картами Таро, знание основ астрологии и нумерологии, а также умение делать прогнозы.

В обязанности соискателя будет входить проведение консультаций с игроками и тренерами, составление индивидуальных прогнозов для каждого игрока, проведение групповых сеансов для всей команды, а также участие в подготовке к матчу и поддержка футболистов во время игры.

Будущему тарологу футбольного клуба предлагают внушительную зарплату – от $3000 на руки. При этом не уточняется, будет выплачена эта сумма за месяц или за один сеанс.

В клубе уже сообщили, что на вакансию откликнулись более 20 человек.

«Все верно, мы ищем таролога. Мы еще натальные карты делали. Считаем, что любые способы на пути к победе хороши. Скоро будет проводиться отбор. Идеальный таролог? Самый главный критерий – любовь к футболу», – сказал в комментарии «СЭ» руководитель отдела медиакоммуникаций «Сокола» Адель Сафин.

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