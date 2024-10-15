Politico: Германия заблокировала продажу оружия Израилю 15.10.2024, 3:09

Названа причина.

Руководство Германии заблокировало продажу новых партий вооружения Израилю. Причиной стали опасения относительно возможного использования оружия против гражданского населения.

Об этом сообщает Politico.

Как отмечает издание, решение об экспорте оружия в Германии принимает Федеральный совет безопасности, который состоит из высокопоставленных чиновников правительства.

Однако вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и министр иностранных дел Анналена Бербок воздержались при одобрении экспорта оружия в Израиль, требуя от него заверений, что тот не будет применять немецкое оружие для атак против гражданских.

«Поставки оружия в Израиль — это соблюдение норм международного гуманитарного права. Причиной требования такого обязательства является то, что в противном случае немецкий административный суд может положить этому конец», - отметил информированный источник Politico.

Собеседник издания напомнил, что против правительства Германии уже подали несколько исков с требованием остановить экспорт оружия в Израиль. В них утверждалось, что экспорт нарушает закон, согласно которому такое оружие не может использоваться для нанесения ударов по гражданским целям.

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