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В Исландии досрочно проведут парламентские выборы

  • 16.10.2024, 11:54
В Исландии досрочно проведут парламентские выборы

После распада коалиции.

В Исландии подтвердили проведение досрочных парламентских выборов в связи с распадом коалиции и определили датой 30 ноября.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает Reuters.

Президент Халла Томасдоттир вечером 15 октября объявила, что страна будет проводить досрочные парламентские выборы и они состоятся 30 ноября.

Законодательство Исландии предусматривает, что выборы должны состояться не позднее чем через 45 дней после объявления о роспуске законодательного органа.

Напомним, на выходных премьер-министр Исландии Бьярни Бенедиктссон объявил о распаде правящей коалиции, в которую входили Партия независимости, правоцентристская Прогрессивная партия и «Зеленые», и призвал назначил досрочные выборы на 30 ноября.

Бьярни Бенедиктссон пробыл премьером всего полгода – он возглавлял правительство с апреля, после того, как предыдущий премьер Катрин Якобсдоттир ушла с должности для участия в президентских выборах.

Бенедиктссон обвинил в сложившейся ситуации все большие разногласия между тремя правящими партиями в различных вопросах – от внешней политики до проблем с искателями убежища.

Вызовами для правительства стали также экономические трудности и серия извержений вулкана на полуострове Рейкьянес, из-за которых жители целого городка вынуждены были уехать оттуда, вероятно навсегда.

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