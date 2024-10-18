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Бумажный взрыв: почему в Беларуси становится больше наличных?

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  • 18.10.2024, 9:31
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Бумажный взрыв: почему в Беларуси становится больше наличных?

Роль сыграли и санкции, и теневая экономика.

Доля наличных в денежной массе в Беларуси подскочила в кризисы 2020 и 2022 годов и после этого не вернулась к нормальному значению. По мнению экспертов Нацбанка, роль сыграли санкции и теневая экономика, пишет издание «Белорусы и рынок».

В августе объем наличных денег вырос почти на четверть по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Нацбанк. Активно прирастает и другой компонент «быстрых денег» — средства на текущих счетах юридических и физических лиц увеличились на 20%. При том, что в розничном товарообороте продолжает расти доля безналичных платежей. Некоторые считают это признаком перегрева экономики. Свою версию предложили эксперты Управления исследований и стратегического развития Нацбанка в журнале «Банковский вестник». Статью написала группа авторов во главе с замначальника управления Михаилом Демиденко.

Как заметили аналитики, тенденция к увеличению доли наличных (М0) в других денежных агрегатах происходит в Беларуси последние 10 лет. Удельный вес наличных в рублевой денежной массе (М2) вырос с 15,4% в 2014 году до 23,5% в 2023-м.

По их мнению, главными факторами в этом процессе стали «стабилизация макроэкономической ситуации и девалютизация» в Беларуси. Благодаря этому повышался спрос на национальную валюту, в том числе в наличной форме. Однако последнее время на ускорившийся рост налички влияют другие факторы.

В кризис выбирают материальные деньги

Участники рынка предпочитают пользоваться наличной валютой в периоды повышенной неопределенности в экономике и кризисы. Анализ, проведенный авторами, показал, что после нестабильности начала 2000-х годов лишь дважды наблюдался экстраординарный прирост доли наличных в денежной массе: в августе 2020 года и марте 2022-го. В статье указано, что первый скачок произошел в период «общественно-политических событий в стране», а второй — «в связи с началом СВО» («специальная военная операция» — так Москва и официальный Минск называют войну в Украине. — Прим. ред.).

Однако после этих двух скачков показатель доли наличных не вернулся к норме, а продолжает расти.

Теневая экономика

Субъекты теневой экономики в большей степени, чем субъекты формальной экономики, используют для расчетов наличные. Согласно данным Белстата, с 2018 по 2023 год численность неформально занятых выросла на 17,9%, в то время как численность всего занятого населения в экономике за этот период сократилась на 2%. Таким образом, доля неформальной занятости в общей численности трудящихся за пять лет выросла с 8 до 9,6%.

Данные ВВП также подтверждают эту тенденцию: вклад ненаблюдаемой экономики в ВВП (по информации Белстата) вырос с 10,3% в 2018 году до 11,1% в 2022-м. Однако зарубежные эксперты оценивают размер неформальной экономики в Беларуси значительно выше. Например, по оценкам экспертов Всемирного банка, он составил 36,8−43% ВВП в 2020 году (в зависимости от метода), а по версии экспертов World Economics — 38% ВВП в 2022 году.

Санкции

После усиления в 2022 году экономических санкций условия хозяйствования и возможности реализации своей продукции на внешние рынки для многих субъектов экономики Беларуси существенно ухудшились. Однако малый бизнес в этих условиях демонстрирует наибольшую гибкость и эффективность. И чаще пользуется наличными.

Кроме того, санкции осложнили проведение безналичных международных расчетов, особенно с участием физических лиц. Одним из выходов стало расширение использования наличных денег.

Низкие процентные ставки

Низкие реальные ставки по депозитам во время стрессовых периодов повышают спрос на наличные деньги как в национальной, так и в иностранной валюте.

«Большая гибкость в повышении процентных ставок… позволила бы повысить стимулы к сбережению и снизить долю наличных денег в обращении», — полагают авторы.

Бумаги станет еще больше

Запасы наличной иностранной валюты у населения и нефинансовых организаций сейчас превышают М0 в два раза. При стабильно низкой инфляции и других факторах, способствующих девалютизации, доллары и евро будут постепенно обмениваться на наличные беларусские рубли. Это приведет к еще большему росту объема наличных денег в обращении и увеличению их доли в широкой денежной массе в среднесрочной перспективе, прогнозируют аналитики Нацбанка.

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