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На аукцион выставили победный болид Михаэля Шумахера

  • 18.10.2024, 12:55
На аукцион выставили победный болид Михаэля Шумахера

Эксклюзив за $15 миллионов.

В Нью-Йорке на аукцион RM Sotheby's выставили болид «Формулы-1» Ferrari 248 F1 2006 года. Его оценивают в 15 миллионов долларов, ведь на нем успешно выступал Михаэль Шумахер. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Всего собрали всего 8 Ferrari 248 F1. Это был первый болид, созданный в соответствии с новым регламентом, который уменьшил объем двигателей в «Формуле-1» с 3,0 до 2,4 л.

Для авто разработали полностью новый V8 мощностью 750 л. с. В паре с ним работала 7-ступенчатая роботизированная КПП. Масса карбонового болида составляет 600 кг.

За рулем этого Ferrari 248 F1 с номером шасси 254 Михаэль Шумахер принял участие в 10 этапах чемпионата 2006 года и выиграл 5 из них — Гран-при Сан-Марино, Европы, США, Франции и Германии.

Впрочем, чемпионом «Формулы-1» 2006 года стал Фернандо Алонсо на Renault, а Михаэль Шумахер покинул Ferrari и приостановил выступления в гонках на несколько лет.

После завершения сезона этот Ferrari 248 F1 использовал для тестов преемник Шумахера Кими Ряйкконен. В 2007 году авто выкупил нынешний владелец и 17 лет хранил его в своей коллекции. Изначально он тестировал авто на треке Фиорано, однако последние 10 лет болид не эксплуатировался. В 2017 году его демонстрировали в музей Петерсена в США на выставке, посвященной 70-летию Ferrari.

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