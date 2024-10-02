Накануне грандиозного шухера Anti-Colorados, Domino, Defence-Line

2.10.2024, 9:17

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Развязка близка.

Как однажды сказал герой одной популярной советской киноленты – мы накануне грандиозного шухера. У атамана больше нема золотого запасу и все разбегаются в разные стороны. Ботоксный стратег-многоходовочник проиграл, но поскольку многоходовочник из него так себе, а стратег еще хуже, правитель выгребухи продолжает грести в направлении пропасти. Пропасть уже появилась на горизонте, приближается, она весьма отчетливо видна для специалистов, но толпа придворных делает вид, что не замечает голого короля. Классика датской литературы.

Сейчас уходят последние месяцы относительного спокойствия и последние недели мира в том виде, в котором мы его знали последние три десятка лет. События назревают и приближаются.

Следующий год будет сложным. В 2025 году очень многое изменится. Приблизительно к лету этот кремлевский режим сдохнет. Банально закончатся деньги, а железо будет из разряда музейных экспонатов. Признаки надвигающегося северного пушного зверька становится все сложнее маскировать вечной песней из кино «все хорошо, прекрасная маркиза». Поговаривают, унылая лошадь подает уже пятое прошение отпустить на вольные хлеба к дочке в США, но его прошения уже просто не принимают, хотя на трех первых анпиратор наложил резолюцию в духе «Спокойно! Сядем все!» (тоже, кстати, советское кино).

По сути, чтоб продолжать войну, кремлевским бонзам придется выбрать из двух вариантов.

Можно основательно общипать население, возложив болт на социалку, пенсии, дороги, ЖКХ, больницы и образование. Поднять налоги. Народ утонет в говне и в соплях. Может быть и утрется (скорей всего, не привыкать), а может и найдется очередной «Пригожин». Риски есть.

Однако это одноразовая акция. Каков бы не был терпеливый народ, второй раз общипать не выйдет. Припрячут все в подвалах. В случае продразверстки (и какими силами ее прикажете проводить?) вспыхнет русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Даже если получится придушить, надолго этого ресурса не хватит, поскольку основные средства внутри нынешней России сосредоточены, как раз – таки, вовсе не у народа.

Вот тут становится интереснее. Все, что оставалось от совка, в том числе несметные горы танков и гаубиц, кремлевские чекисты, как водится, сожгли с жуковским размахом и широтой загадочной для любого вменяемого человека русской души. Как известно, весь запас ракет, которым так пугали европейские столицы, расстрелял дружбан Пригожина Суровикин, когда безуспешно боролся с трансформаторами зимой 22-23. Чекисты сослали генерала в Африку (припомнив, кстати, и мутные связи с Пригожиным), но ракет это не вернуло. Хотели было пугнуть Вашингтон ядерным оружием, но «Сармат» отрицательно взлетел, спутав Путину весь шантаж с ядерными красно-коричневыми линиями. В итоге весь этот блеф с ядерной доктриной выглядел страшно убого не только для Запада, но даже в глазах кремлевской братвы.

У братвы отчетливо и закономерно подвис вопрос: «И что дальше?». За базар надо отвечать, иначе будешь балаболом. Но анпиратор сосредоточенно молчит, поскольку его убогий умишко никаких достойных вариантов выдать не может, а свернуть начатое он не может. Чем дольше он тянет с ответом, тем скорее у братвы появится извечный русский вопрос «Кто виноват и что делать?». А как известно из полурусской литературы, этот вопрос является в России традиционным предвестником серьезных политических потрясений. Госпожа Набиуллина намекает, что ответ на вопрос «Что делать?» надо дать весной 2025 года, дальше уже никто ничего спрашивать не будет, а будет «Я спросил у тополя, я спросил у ясеня», а также грустные песни «Ваше благородие», которые, весьма вероятно, придется исполнять на китайском в дешевых борделях Шанхая (у Путина, кстати, члены семьи уже говорят на китайском).

Остается вариант тряхнуть братву на бабло. Скинуться анпиратору на войну. Всем надеть френчи, выдать ЗиСы, интернет отключить, слушать только сводки голосом Левитана, народ загнать в шарашки и трудовые лагеря. Раздать винтовки Мосина и «шахеды». Будем делать только водку, аэропланы и КАБы. Жить будем в кабинетах Кремля, а бухать на государственных дачах в глухих лесах Подмосковья. Но строго по команде. Кто первый в команду мечты? «Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству».

Такой вариант может работать довольно долго, как свидетельствует опыт товарища Кима. Фокус в том, что он вряд ли сработает в нынешней России. Этакий военно-революционный дауншифтинг. Одно дело отбирать бабло в результате революции и экспроприации. «Грабь награбленное!» – учил люмпенов Ильич. Можно и во френче походить, это часть программы, так сказать, революционный антураж. Ходят же власть имущие в тактике, это часть процесса. Ради сохранения статуса, бабла и власти можно и в тактике в «Бентли» поездить, даже прикольно. Можно потом долго, как Ким, кормить всех сказками о светлом будущем, сидя верхом на потоках, ресурсах и никем не контролируемой власти.

Но совсем другое дело начать процесс обратный. Иди объясни теперь этим чекистам в потертых кожанках с дымящимися маузерами в руках, что все отобранное ими в революционном порыве надо отдать. И ладно бы отдать на благое дело, вроде подкупа африканского вождя на социализм, чтоб наши потоки умножились или развала Германии, чтоб ее потом тоже ограбить. А тут надо отдать лично выжившему из ума старикашке-анпиратору на какую-то совершенно бесперспективную и проигрышную дурь. Да и играть-то он в стратегию не умеет, это уже с осени 2022 года всем известно. Не умеет, все бабло выгребухи спустит в украинский унитаз.

Как справедливо показано в фильме «Крестный отец», развести братву на бабло – задачка вовсе не тривиальная и часто смертельно опасная. Тем более братву, с которой ты начинал грабить страну в девяностых и которая знает тебе истинную цену. Когда ты молод и напорист, куда ни шло. Ну как в северокорейском фильме «Хон Гиль Дон». Но когда с тебя сыпется песок вперемешку с ботоксом, отнимается рука, а сознание спутано историей мифического Рюрика, работавшего водителем троллейбуса в древнем Новгороде, с отбором бабла на сомнительные мероприятия ты однозначно пролетишь.

Пролетает Путин еще и потому, что в результате своих геополитических упражнений спустил все заграничное состояние своих кремлевских дружков-подельников. С такой историей успеха раскулачивать Сечина с Чемезовым будет нелегко, а раскулачивать надо уже вчера. Поезд военной экономики стремительно уходит под откос, и, как утверждает сам старик Кабаев, «времени на раскачку нет», нужен «рывок и прорыв». Но если обезумевший вождь предпримет попытку тряхнуть братву или хотя бы заговорит об этом, его будет ждать «тяжелая и продолжительная болезнь» с летальным исходом. Сами чекисты его и утопят в содержимом секретных чемоданов.

Так что нас будет, видимо, ожидать сценка «ограбь народ Россиюшки», которая достигнет кульминации летом 2025 года и закончится огромной поножовщиной в Москве с табакерками, мигрантами, кадыровцами, революционными матросами и прочим антуражем декабристов и свежеиспеченных Навальных.

А там и ряд других событий подоспеет.

Арабы уронят цену на нефть с декабря 2024 года. И без того проблемные нефтегазовые доходы превратятся из реки в высыхающий ручеек. «Газпром» и прочие деньгораспильные корпорации вроде «Ростех», «ВЭБ» и др. будут спасать деньгами из бюджета, но пациент уже в паллиативной стадии. Скорее мертв, чем жив, смотрите классику кино.

Режим агрофюрера в беларуси рухнет от своей архаичности в попытке продлить агонию Лукашенко на очередных президентских выборах летом 2025 года. Разрушительные процессы начнутся гораздо раньше, видимо весной 2025 года. Вряд ли Россия будет спасать своего незадачливого союзничка. Борзо стартовав в начале широкомасштабной агрессии, режим в Минске заметно сник к концу 2024 года. Упорный отказ воевать вызывает глухое раздражение в Кремле, проявляющееся в троллинговой засылке «шахедов» в гости к Луке. Москве будет наплевать на агрофюрера, ей нужен другой персонаж, не Лука, а более сговорчивый. Лука сейчас мечется как ошпаренный и несет ахинею от испуга, что песец подкрался уже, а не когда-нибудь потом. То просит Китай выступить спонсором его дальнейшего царствования, то хочет помириться с Польшей и Украиной, то грозит миру Третьей мировой. Уже летом он повторит путь Януковича и сбежав в Нижний Новгород, скорее всего, будет там забыт через пару лет и будет интересен только маргинальным журналистам. Беларусь летом 2025 года будет уже не такой, какой мы ее знали последние 30 лет. Это время пришло.

После тяжелых выборов в Грузии в октябре 2024 года там будут опять хороводы с полицейскими избиениями толпы и попытками свергнуть российского лизоблюда Иванишвили с пьедестала. Прогнозировать что-либо сложно, но сладко пророссийским коллаборантам в Тбилиси явно не будет. Может к лету 2025 года и Грузия будет не такой. Хотя бы попробует, потому что следующий шанс грузинскому народу выпадет неизвестно когда.

Ножи в спину Путину будут втыкаться все чаще и чаще. По мере истощения золотого запаса прямо с января 2025 года. Как со стороны товарища Си, так и от иранских мулл, Эрдогана и даже Орбана. И, возможно, даже от господина Пашиняна из Армении. От Москвы будут требовать заплатить по счетам (причем втридорога), поделиться ресурсами за бесплатно и отдаться по-хорошему. От нефти и бокситов, до самолетов и комплексов ПВО. Умирающего геостратега будут грабить все, не стесняясь. За «шахед» будут требовать золото по весу. Килограмм в килограмм. Не хочешь, не бери, мы ж не заставляем. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Это известно по сериалу «Спасатели Малибу».

Спусковым триггером описанных процессов будут выборы в США в ноябре 2024 года. Независимо от того, кто заступит руководить мощнейшим государством планеты, описанной выше цепочки почти не остановить. Время спрессовывается и спираль скоро разожмется.

Украина и украинская нация должны быть готовы. Такой шанс в истории выпадает не часто. Такого уровня внешней поддержки никогда не было у украинской нации за всю историю нашего существования. Не верьте никому, что мы ни на что не влияем. Мы утверждаем свою идентичность на планете страшной ценой.

Наша задача – не утонуть в водовороте сдыхающей империи балалаек и пустоты. Руку помощи нам протянули и держат за шиворот. Наше быкование в сторону спасателей пока что списывают на детскую болезнь левизны в коммунизме (ищите в литературных трудах Ленина) и стресс от войны. В нас инвестируют, как в нацию, потенциально способную вернуть вложенные ресурсы и усилия.

Из Москвы будут нас тянуть в омут русского мира. С перекошенными рожами, увешанные «калашами» эти зомби будут тянуть к нам свои грабли, чтоб на наших костях выгрести из своего вечного г…ща.

Пильнуйте, браття. Развязка близка. Все буде Україна.

Anti-Colorados, Domino, Defence-Line

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