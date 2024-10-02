«Нет войне!»: российский пропагандист в прямом эфире призвал завершить войну с Украиной

«Нет войне!»: российский пропагандист в прямом эфире призвал завершить войну с Украиной10
- 2.10.2024, 12:07
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Случилось непредвиденное.
Известный ведущий радиостанции «Комсомольская правда» Иван Панкин удивил россиян неожиданным заявлением в прямом эфире, призывая к срочному сворачиванию войны против Украины.
Вопреки официальной линии Кремля, Панкин прямо сказал, что продолжение боевых действий не приведет к позитивным результатам для России и может повлечь за собой тяжелые последствия.
На видео обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.
«Не надо говорить: «Мы еще не начинали»! Все, уже пора заканчивать. Иначе это точно до добра не доведет!» - заявил пропагандист, ссылаясь на известную фразу Путина, произнесенную на ранних этапах конфликта.
Панкин пошел дальше и заявил, что готов озвучить лозунг, который в сегодняшней России приравнивается к преступлению.
«Так и хочется написать «Нет войне!». Но кому написать?», - задался он вопросом в эфире, намекая на возможное преследование за антивоенные высказывания.
«Что-то случилось, наверное…» - комментирует видео Казанский.