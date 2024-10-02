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Российские ученые перестали заниматься гиперзвуковыми исследованиями

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  • 2.10.2024, 19:32
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Российские ученые перестали заниматься гиперзвуковыми исследованиями

Из-за охоты ФСБ за «шпионами».

Преследование ученых, которые занимались исследованиями в сфере гиперзвуковых ракет, фактически убивает эту отрасль науки. Никто не хочет оказаться следующим в длинной череде тех, которых обвинили в госизмене за работу в этой области, в том в одобренных государством проектах.

Суды приговорили уже четверых ученых-физиков к заключению в колонии, дав им сроки от 12 до 15 лет. Последним в начале сентября стал директор Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк, который более 10 лет занимался разработкой гиперзвуковых ракет. Его, как и других исследователей, признали виновным в госизмене: якобы он передал секретные данные Китаю на научной конференции в 2017 г. Шиплюк своей вины не признал.

Одним из первых в госизмене был обвинен в 2018 г. Виктор Кудрявцев, ведущий специалист Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш). Ученый не дожил до суда: после года и двух месяцев в СИЗО «Лефортово» (75-летний Кудрявцев стал самым пожилым его заключенным) он был выпущен по состоянию здоровья под подписку о невыезде и умер в начале 2021 г. Еще двое пожилых ученых, Дмитрий Колкер (завлабораторией квантовых оптических технологий в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН) и Роман Ковалев (начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш), страдавшие от раковых заболеваний, были арестованы и вскоре умерли.

Действия ФСБ породили атмосферу страха в научном сообществе. Пока другие исследователи ожидают суда, многие ученые перестали заниматься значимыми исследованиями в сфере гиперзвука и высокоскоростной аэродинамики, рассказал The Wall Street Journal сын Виктора Кудрявцева Ярослав, также физик, но живущий сейчас в Париже:

«Это просто саботаж со стороны властей, и в первую очередь он вредит российской науке. Пытаясь сохранить секретность в военных исследованиях, они практически убивают гражданскую науку в этих областях».

Многие из обвиняемых в госизмене даже не занимались собственно военными разработками. Виктор Кудрявцев, например, работал в рамках европейской научной программы, одобренной и частично финансировавшейся российским правительством, говорит Ярослав. Но когда началась охота за шпионами, его отец стал легкой добычей, так как был координатором с российской стороны. «Через него осуществлялся научный обмен. Его арестовали, потому что он был тем человеком, что передавал информацию западным участникам проекта», – говорит Ярослав Кудрявцев.

Программа «совершенно четко исключала военные исследования», говорилось в письме в поддержку Кудрявцева, которое в 2019 г. опубликовал Фон Кармановский институт гидродинамики в Бельгии.

ФСБ заводит дела отчасти для того, «чтобы убедить себя и Путина в том, что в России действительно есть передовые научные достижения и что шпионы со всего мира пытаются их украсть», сказал WSJ адвокат Евгений Смирнов из «Первого отдела», защищавший в судах фигурантов дел о госизмене, в том числе ученых. Ранее Смирнов говорил, что в частных беседах сотрудники ФСБ признавались: аресты по обвинениям в передаче секретной информации о российском гиперзвуковом оружии происходят «по высокому желанию». Следователи прямо говорили, что докладывают Путину о каждом таком деле в отношении ученых, отмечал Смирнов.

В общей сложности 12 человек, занимавшихся фундаментальными исследованиями в области гиперзвука и аэродинамики, были за последние шесть лет арестованы по таким делам, подсчитала в начале года «Русская служба Би-би-си». ФСБ начала охотиться на ученых в 2018 г., после того как Владимир Путин в послании Федеральному собранию презентовал «не имеющие аналогов в мире» гиперзвуковые ракеты. Новое оружие сможет преодолевать все современные системы ПРО и будет «практически неуязвимым», заявил он.

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